Çerkezköy’ün yıldızları ödüllendirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede ulusal ve uluslararası arenada başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek amacıyla "Çerkezköy Yıldızlarıyla Buluşuyor" isimli ödül töreni düzenlendi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, cuma günü 38 bin 196 öğrencinin mezun olacağını ifade ederek, "Cumartesi ve Pazar günleri YKS sınavına girecek 8 bin 260 öğrencimize başarılar diliyorum" dedi.

Eğitime yapılan yatırımlardan dolayı desteklerini esirgemeyen Kaymakam Atilla Selami Abban ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a teşekkür eden Gümüş, "Bunun dışında bir okul ve bir spor salonu inşaatı devam etmekte Kızılpınar mahallemizde 24 derslikli bir okulun ve Ambardere kampus alanında 200 öğrencilik pansiyonun yer teslimleri yapılmıştır. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bu çalışmada ilçede ekip liderimiz Kaymakamımız Atilla Selami Abban, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan Ulusan'dır. Ben huzurlarınızda Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamda sadece okul inşa etmiyoruz, bir ilçenin, gençliğimizin çocuklarımızın geleceğini, geleceğimizi inşa ediyoruz. 18 Ocak 2017 tarihinde ilçemizde kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak "Sırada biz varız" sloganı ile "Bir sınıf donat adını yaşat" adıyla bir proje başlattık. Projemizi Kaymakamımız olmak üzere hayırseverlerimiz çok sahiplendiler ve bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 261. Proje kapsamında hayırseverlerimiz tarafından 168 sınıf, 3 Z kütüphane, 5 stem kodlama atölyesi, 2 müzik sınıfı, 3 laboratuvar ve bir özel eğitim sınıfı olmak üzere toplamda 443 sınıf donatılmıştır. Proje özgünlüğü, insan, eğitim ve sonuç odaklı yapısıyla sekiz farklı bakanlık yetkisinden oluşan jüri tarafından İşçileri Bakanlığı tarafından "Projem Türkiye" yarışmasında ödüle layık görülmüş ve Türkiye'de ilk üçe girmiştir. Biz bu işi yaparken, sadece sınıfları donatmadık, o sınıflarda okuyan yavrularımızın gönüllerini de donattık. Projemiz halen devam etmektedir ve bu projeye desteğini hiç esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Gümüş, konuşmasının devamında Çerkezköy'de ödül alan öğrencileri kutladı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Emek veren herkese teşekkür etti

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Film şeridi gibi bir 3 yıl geçirdik" diyerek başladığı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çerkezköy'de 50-55'leri bulan sınıf mevcutlarının "Çerkezköy'ün geleceği bu olmamalı" denilerek bir eğitim hamlesine başlanıldı. Bu durumun üstesinden ancak el birliği ile gelebiliriz diyerek çalışmalara başlayan Sayın Kaymakamımız Atilla Selami Abban'a bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu emek bugünün çocuklarına, Çerkezköy'ün çocuklarına, geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimize olan bu sorumluluk duygusuyla ve bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Neredeyse üçlü eğitim gerçeğini yaşayan kentimizde 2019'un Haziran ayında gelmiş olduğumuz noktada tekli eğitime geçmek üzere olduğumuz fiziki şartları iyileştirmiş ve yeni yapılmış birçok okul ile bugünlere kadar geldik. Eğitime olan katkıları için başta Kaymakamımız Atilla Selami Abban olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Çerkezköy OSB yönetimine, kıymetli hayırseverlerimize, bir ekip çalışmasıyla top yekûn mücadele ile gözlerini her şeye kapatarak bu mücadeleyi gerçekleştiren herkese bir kere daha teşekkür ediyorum".

"Çok güzel bir dönem, adeta hasat dönemi"

"İçerisinde bulunduğumuz zamanlar bizler için de adeta bir hasat mevsimi" diyerek sözlerine başlayan İl Milli eğitim Müdürü Ersan Ulusan da; "Okullarımızda birbirinden güzel etkinliklerin sergilendiği, ilçelerimizde birbirinden güzel gösterilerin sergilendiği, ödül törenleri müsamerelerin gerçekleştirildiği, çok güzel bir dönem. İlçe Müdürümüz ve Belediye Başkanımız ifade etti, geçirdiğimiz süreçte Çerkezköy eğitim anlamında yoğun bir ihtiyacı karşılamış oldu. Eğitim altyapımızı iyileştirmek hedefimiz. Öğrencilerimizi de geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim için olmazsa olmaz.

Yarın itibariyle de 2018 – 2019 yılının karne heyecanı yaşanacak. Öğrencilerimiz için mutlu sağlıklı, huzurlu tatil dönemi diliyorum. 2019 – 2020 yılında da her zamankinden daha enerjik ve yüksek verimle çalışacağımız eğitim öğretime de başlarız diye temenni ediyorum. Eğitimi bir dava, geleceğimizin teminatı olarak gören sayın Kaymakamımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde Bakanlığımızın ilimize 500 milyonluk bir eğitim altyapısı yatırımı ile beraber yanında da hayırsever desteği ile bunları gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan Çerkezköy OSB yönetim kurulu başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Birazdan ödüllerini alacak öğrencilerimiz arasında da kaybeden yok, hepsi aslında kazanmışlardır. Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceği inancıyla görev alan öğretmen arkadaşlarımıza ve katılan öğrencilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Eğitim kalitesini arttıracağız"

Eğitime yaptığı yatırımlardan dolayı Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Eyüp Sözdinler'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban şunları ifade etti:

"Bugün Çerkezköy'ün Yıldızları ödül töreninde buluştuk. Bugün burada uluslararası ve ulusal arenada dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Buradaki amacımız öğrencilerimizi motive edebilmek ve onları daha iyi yönlendirebilmek. Hepimizin çok iyi bildiği gibi çağımızın en büyük sorunlarından biri çocuklarımızı uyuşturucu bağımlılığından uzaklaştırmak. Bu hedefimizde de bizlere yardımcı olan velilerimize, öğretmenlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Uyuşturucu ile ilgili mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimde kalitemizi de gün geçtikçe daha iyi hale getirmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Öğretmenlerimizin de kalitemizi arttırmak için gerekli çabasını görmek istiyorum. Çerkezköy'ün Yıldızları programına 3'üncü kez katılıyorum ve bu güzel törende Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu başkanımızın okul vaadini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Okulu bizzat kendisinin yapacağını da bilmenizi istiyorum. Ayrıca gerekli koşulların iyileştirilmesi adına büyük bir ekip çalışması yapılıyor. Hayırseverlerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimiz büyük bir çalışma gösteriyor. Ben buradan ilçemizde eğitime katkıda bulunan değerli milletvekillerimize, il milli eğitim müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Ödüllerini aldılar

Sonrasında Çerkezköy'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler tarafından verildi.

Kaynak: İHA