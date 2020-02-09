Çermik 75 yataklı devlet hastanesine kavuşuyor

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, uzun yıllardan beri ilçenin gündeminde olan 75 yataklı devlet hastanesi ihalesinin 4 Mart'ta yapılacağı müjdesini verdi.

Uzun yıllardan beri ilçe gündeminde olan 75 yataklı, günümüz şartlarına uygun modern devlet hastanesi için 4 Mart 2020 tarihinde Ankara'da ihale yapılacağı müjdesini veren Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sağlık yatırımları çerçevesinde yapılacak olan 75 yataklı Çermik Devlet Hastanesi'nin yanı sıra diğer yatırımların yapılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu konuda gösterdikleri yoğun mesainin karşılığını aldıklarını ifade eden Başkan Karamehmetoğlu, "Bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, AK Parti Diyarbakır milletvekillerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten'e ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim. Mimarisi ve iç dekorasyonu Avrupa standartlarında olacak olan Çermik Devlet Hastanesi 75 yataklı bir hastane olacak. Hastane içerisinde 10 yataklı yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastane koğuş sisteminden çıkarılarak otel sistemine dönüştürülerek her hasta refakatçısıyla birlikte özel odalarda kalacak" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çermik Kaymakamı Nazlı Demir de "Hepimizin sabırsızlıkla beklediği bir haberdi bu. Gelişen ve büyüyen Çermik'e yakışır, modern, tam donanımlı, içinde fizik tedavi bölümü de barındıracak bir hastane ile ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri giderilmiş olacak. İlçem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çermik her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.

Kaynak: İHA