Cerrahi hemşireleri Geleceğe Nefes Oldu

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla bütün hemşireleri adına fidan bağışı gerçekleştirdi.

Geleceğe Nefes projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na çalışan 90'a yakın hemşire adına fidan bağışlandı. Denizli sınırları içerisinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara dikilecek ağaçlara çalışan hemşirelerinin adı verildi.

Hemşireler Günü'ne ilişkin açıklamada bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, görevini titizlikle yürüten, gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan kahraman hemşirelerin emeklerinin büyük olduğunu ifade etti. Dr. Çelik, "Hasta ve hasta yakınlarına gösterdikleri güler yüz ve duyarlılıkları, sabırları ve çabaları her zaman takdire şayan. Kurulduğumuz günden beri toplumdan aldığımızı topluma verme anlayışı ile hareket ederek sosyal sorumluluğu bütün çalışmalarımızın kalbine koyduk. Hemşireler Günü gibi anlamlı bir günü de bu anlayış çerçevesinde değerlendirmek istedik" diye konuştu.

"90'a yakın hemşiremiz adına fidan bağışında bulunduk"

Proje kapsamında dikilecek olan fidanlara kendi kurumlarında çalışan hemşirelerin isimlerinin verildiğini ifade eden Dr. Çelik, "Geleceğe Nefes projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na çalışan 90'a yakın hemşiremiz adına fidan bağışında bulunduk. Denizli sınırları içerisinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara dikilecek ağaçlara çalışan hemşirelerimizin adlarını verdik. Bize nefes olan ormanların artmasını temenni ediyor, hemşirelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başhekim Uzm. Dr Ahmet Bacanlı, Başhemşire Serkan Dursun ve Başhemşire Yardımcısı Güzide Tuna ile birlikte "Kurumsal İletişim Ekibi" organizasyonuyla bağış sertifikaları hemşirelere takdim edildi.

Kaynak: İHA