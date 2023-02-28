Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından şimdi de Kağıthane Devlet Hastanesine tahliye kararı verildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 11 ilde büyük yıkımlar oluşmuştu. Türkiye'de ise deprem sonrası vatandaşlar oturdukları binaların güvenli olup olmadığı sorgulanırken hastanelerde bu kapsamda inceleme altına alındı. Dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tahliye edilirken bugün ise Kağıthane Devlet Hastanesinin tahliyesine karar verildi.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından şimdi de Kağıthane Devlet Hastanesine tahliye kararı verildi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık şiddetli deprem sonrası Hatay'da da deprem meydana gelmiş ve yaşanan depremlerin ardındansa İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme gelmişti. İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle binalarda incelemeler yapılırken vatandaşlarda evinin güvenli olup olmadığını araştırmaya koyulmuşlardı. Hastanelerin incelenmesine başlanmış ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden sonra Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de tahliyesine karar verildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından şimdi Kağıthane Devlet Hastanesine tahliye kararı verildi!

HASTANENİN DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık kuruluşları ve devlet hastanelerine ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme ise tamamlandı. Hastanenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve binanın taşınmasına karar verildi. Yapılan incelemeler sonucu depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından şimdi Kağıthane Devlet Hastanesine tahliye kararı verildi!

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'DE DAYANIKSIZ ÇIKTI

Dünde İstanbul'un en önemli hastanelerinden olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti. İncelemeler sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu. Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Biriminin açık olacağı bildirilmişti. Hastaneye verilen tahliye kararı sonrası tüm ameliyatlar da durduruldu.

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