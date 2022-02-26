Cerrar ne demek, TDK'ya göre Cerrar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cerrar ne demek? Cerrar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cerrar kelimesi. Peki cerrar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cerrar nedir, cerrar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CERRAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cerrar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cerrar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cerrar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekici, sürükleyici

- Zorla para alan kimse

- Savaş araçlarıyla donatılmış kalabalık ordu

- Dilenci

