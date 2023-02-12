Cesar Atamanuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Atamanuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Atamanuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Atamanuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Atamanuk 9 Nisan 1996 tarihinde Moreno (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cesar Gabriel Atamañuk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Atamanuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar Atamanuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Atamanuk'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Atamanuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cesar Atamanuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Atamanuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Atamanuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Colegiales

1 Ocak 2021 yılında Sacachispas

1 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Cesar Atamanuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Atamanuk şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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