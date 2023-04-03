Cesar Benavides kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Benavides Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cesar Benavides kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cesar Benavides ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cesar Benavides kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Benavides Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Benavides adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Benavides Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Benavides 1 Mayıs 2004 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da César Alejandro Benavidez Cantillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Benavides Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Benavides'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Benavidesboyu ve yaşı kaç

Cesar Benavides Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Benavides futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Millonarios U20

1 Temmuz 2022 yılında Flamengo U20

Cesar Benavides kimdir

Cesar Benavides Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Benavides şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cesar Benavides nereli

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