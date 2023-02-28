Cesar Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Benitez 22 Mayıs 1990 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da César Iván Benítez León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Benitez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Cesar Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Benitez'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cerro Porteño

2 Mart 2016 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2016 yılında Cerro Porteño

9 Ocak 2017 yılında Olimpia

10 Ocak 2018 yılında Coritiba FC

18 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Luqueño

14 Şubat 2020 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Trinidense

Cesar Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Benitez şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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