Cesar Blackman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Blackman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Blackman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Blackman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Blackman 2 Nisan 1998 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da César Rodolfo Blackman Camarena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Blackman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Cesar Blackman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 6 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Cesar Blackman'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Blackman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Blackman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Blackman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Blackman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2017 yılında Dunajska Streda

Cesar Blackman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Blackman şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Blackman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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