Cesar Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Cortes 9 Ocak 1984 tarihinde Iquique şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Alexis Cortés Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Cortes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cesar Cortes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Cortes'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Cortes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında U. Católica

1 Ocak 2004 yılında CD Puerto Montt

31 Aralık 2004 yılında U. Católica

1 Ocak 2006 yılında CD Puerto Montt

17 Temmuz 2006 yılında Albacete

1 Ocak 2008 yılında Huachipato

1 Ocak 2010 yılında CD Everton

24 Şubat 2010 yılında Pol. Warszaw

1 Temmuz 2010 yılında CD Everton

1 Ocak 2011 yılında Huachipato

1 Ocak 2013 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2015 yılında Palestino

1 Haziran 2016 yılında Audax Italiano

7 Haziran 2017 yılında Wanderers

10 Ocak 2018 yılında Palestino

31 Aralık 2018 yılında Wanderers

1 Ocak 2019 yılında Palestino

1 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Cesar Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Cortes şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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