Cesar De La Hoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar De La Hoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar De La Hoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar De La Hoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar De La Hoz 30 Mart 1992 tarihinde Orejo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı César de la Hoz López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar De La Hoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Cesar De La Hoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cesar De La Hoz'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar De La Hoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.delahoz_26/

Cesar De La Hoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cesar De La Hoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cesar De La Hoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar De La Hoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rayo Cantabria

12 Temmuz 2013 yılında Barakaldo CF

1 Temmuz 2014 yılında Betis B

30 Ağu 2017 yılında Albacete

30 Haziran 2018 yılında Betis Deportivo

4 Temmuz 2018 yılında UD Almería

Cesar De La Hoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar De La Hoz şuan UD Almería takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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