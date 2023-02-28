Cesar Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Diaz 31 Ocak 2002 tarihinde Temuco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Alejandro Díaz Huencho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Diaz Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cesar Diaz'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Española

7 Şubat 2022 yılında Melipilla

31 Aralık 2022 yılında Unión Española

Cesar Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Diaz şuan Unión Española takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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