Cesar Espinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Espinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Espinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Espinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Espinola 18 Mart 1988 tarihinde Atyrá şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da César Ramón Espínola Ruíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Espinola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Espinola'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Espinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Espinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Espinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Espinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2011 yılında Deportivo Azogues

27 Mart 2012 yılında CD Espoli

1 Şubat 2013 yılında CA Atenas

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2014 yılında CD Espoli

8 Temmuz 2014 yılında Delfín SC

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Cerro Corá

24 Temmuz 2019 yılında CD América

9 Ocak 2020 yılında Santo Domingo

1 Mart 2021 yılında Cumbayá FC

17 Şubat 2022 yılında Libertad FC

Cesar Espinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Espinola şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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