Cesar Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Fuentes 12 Nisan 1993 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Nicolás Fuentes González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Fuentes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cesar Fuentes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cesar Fuentes'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cesar Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2015 yılında U. Católica

1 Ocak 2020 yılında Colo Colo

Cesar Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Fuentes şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Fuentes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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