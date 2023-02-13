Cesar Gelabert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Gelabert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Gelabert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Gelabert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Gelabert 31 Ekim 2000 tarihinde Palencia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı César Gelabert Piña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Gelabert Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Cesar Gelabert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Gelabert'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Gelabert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cesar Gelabert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Gelabert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Gelabert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

5 Ağu 2021 yılında CD Mirandés

Cesar Gelabert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Gelabert şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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