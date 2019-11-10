Cesar Grup Ümraniyespor - Hatayspor: 0-0

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert

HATAYSPOR: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın

SARI KARTLAR: Timur Temeltaş, Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor) - Rayane, Furkan Şeker, Mirkan Aydın (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor evinde konuk ettiği Hatayspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 18'e çıkarırken, Hatayspor puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA