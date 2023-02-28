Cesar Huanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Huanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Huanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Huanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Huanca 4 Haziran 2001 tarihinde Iquique şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Huanca Araya şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Huanca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Cesar Huanca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 7 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Huanca'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Huanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Huanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cesar Huanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Huanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD Iquique

7 Mart 2021 yılında Huachipato

1 Şubat 2022 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2022 yılında Huachipato

Cesar Huanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Huanca şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CD Iquique

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.