Cesar İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar İbanez 17 Haziran 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı César Fernando Ibáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar İbanez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar İbanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar İbanez'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Cesar İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cesar İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Huracán II

1 Temmuz 2021 yılında Huracán

Cesar İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar İbanez şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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