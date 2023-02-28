Cesar İnga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar İnga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar İnga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar İnga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar İnga 30 Nisan 2002 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da César Johan Inga Velásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar İnga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar İnga, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar İnga'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar İnga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cesar_inga07

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http://www.facebook.com/cesar.ingavelasques7

Cesar İnga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar İnga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Cesar İnga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar İnga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2021 yılında AD Tarma

Cesar İnga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar İnga şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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