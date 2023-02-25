Cesar Lobi Manzoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Lobi Manzoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Lobi Manzoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Lobi Manzoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Lobi Manzoki 12 Ekim 1996 tarihinde Bunia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Lobi Manzoki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Overdose Sport yapmaktadır. Cesar Lobi Manzoki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Lobi Manzoki'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Lobi Manzoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Lobi Manzoki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Lobi Manzoki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Lobi Manzoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dauphins Noirs

1 Ağustos 2017 yılında Maniema

1 Temmuz 2018 yılında AS Vita Club

30 Ekim 2020 yılında Vipers SC

25 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Cesar Lobi Manzoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Lobi Manzoki şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Lobi Manzoki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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