Cesar Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cesar Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cesar Martinez 10 Eylül 2004 tarihinde Acolman de Nezahualcóyotl şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da César Gabriel Martínez García şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cesar Martinez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Martinez'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cesar Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cesar Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U17
1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20
Cesar Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cesar Martinez şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 205 numaralı formayı giymektedir.
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