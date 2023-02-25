Cesar Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cesar Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cesar Meza Colli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cesar Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cesar Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Meza Colli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Meza Colli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Meza Colli 5 Ekim 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da César Daniel Meza Colli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Meza Colli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Cesar Meza Colli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Meza Colli'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Meza Colli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cesarmezacolli/

Cesar Meza Colli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Meza Colli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Cesar Meza Colli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Meza Colli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Ethn. Pire

1 Temmuz 2008 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2009 yılında Cesena U19

1 Temmuz 2011 yılında Cesena

1 Ocak 2012 yılında Alavés

30 Haziran 2012 yılında Cesena

2 Ağustos 2012 yılında Pavia

30 Haziran 2013 yılında Cesena

3 Eylül 2013 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2016 yılında Inter Baku

29 Ağustos 2016 yılında Zira FK

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2018 yılında Keshla

6 Ağustos 2018 yılında Univ. Craiova

22 Temmuz 2019 yılında Keshla

30 Haziran 2020 yılında Univ. Craiova

18 Ekim 2020 yılında Keshla

1 Temmuz 2021 yılında Neftçi Baku

Cesar Meza Colli kimdir

Cesar Meza Colli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Meza Colli şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atromitos Athen, Ethnikos Piräus, PAS Giannina, AC Cesena

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cesar Meza Colli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Xiaoxi Xia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaoxi Xia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaoxi Xia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaoxi Xia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvin Camalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Camalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvin Camalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Camalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tongshuai He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tongshuai He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tongshuai He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tongshuai He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tellur Mutallimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tellur Mutallimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tellur Mutallimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tellur Mutallimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi