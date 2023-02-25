Cesar Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Meza Colli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Meza Colli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Meza Colli 5 Ekim 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da César Daniel Meza Colli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Meza Colli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Cesar Meza Colli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Meza Colli'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Meza Colli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cesarmezacolli/

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Cesar Meza Colli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Meza Colli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Cesar Meza Colli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Meza Colli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Ethn. Pire

1 Temmuz 2008 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2009 yılında Cesena U19

1 Temmuz 2011 yılında Cesena

1 Ocak 2012 yılında Alavés

30 Haziran 2012 yılında Cesena

2 Ağustos 2012 yılında Pavia

30 Haziran 2013 yılında Cesena

3 Eylül 2013 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2016 yılında Inter Baku

29 Ağustos 2016 yılında Zira FK

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2018 yılında Keshla

6 Ağustos 2018 yılında Univ. Craiova

22 Temmuz 2019 yılında Keshla

30 Haziran 2020 yılında Univ. Craiova

18 Ekim 2020 yılında Keshla

1 Temmuz 2021 yılında Neftçi Baku

Cesar Meza Colli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Meza Colli şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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