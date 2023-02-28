Cesar Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Cesar Mino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cesar Mino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.