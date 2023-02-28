Cesar Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Mino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cesar Mino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cesar Mino 31 Mayıs 2007 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da César Eduardo Miño Amarilla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cesar Mino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Mino'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cesar Mino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cesar Mino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Guaraní
Cesar Mino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cesar Mino şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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