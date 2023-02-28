Cesar Munder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Munder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Munder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Munder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Munder 7 Ocak 2000 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Küba,Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Augusto Munder Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Munder Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cesar Munder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Munder'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Munder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cesarmunder/

Cesar Munder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Munder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Munder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Munder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. Católica

4 Mart 2021 yılında La Serena

31 Aralık 2021 yılında U. Católica

8 Haziran 2022 yılında Cobresal

31 Aralık 2022 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında Cobresal

Cesar Munder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Munder şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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