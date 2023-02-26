Cesar Obando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Obando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Obando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Obando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Obando 24 Şubat 1996 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da César Alex Obando Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Obando Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maxxi Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Obando'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Obando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Obando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Obando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Obando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında CD América

3 Ağustos 2016 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2016 yılında CD América

24 Ocak 2017 yılında Uni. Católica

7 Şubat 2019 yılında CD América

30 Kasım 2019 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2020 yılında CD América

9 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Cesar Obando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Obando şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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