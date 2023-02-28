Cesar Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Perez 29 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Ignacio Pérez Maldonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Perez'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2022 yılında La Calera

Cesar Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Perez şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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