Cesar Pinares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Pinares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cesar Pinares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cesar Pinares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cesar Pinares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Pinares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cesar Pinares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Pinares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Pinares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Pinares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Pinares 23 Mayıs 1991 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Ignacio Pinares Tamayo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Pinares Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Cesar Pinares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Pinares'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cesar Pinares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cpinares10/

Cesar Pinares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Pinares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cesar Pinares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Pinares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Chievo U19

1 Ağustos 2011 yılında Triestina

30 Haziran 2012 yılında Chievo Verona

1 Ağustos 2012 yılında San Luis

1 Ocak 2013 yılında S. Morning

1 Temmuz 2013 yılında CD Iquique

1 Ağustos 2014 yılında Olymp. Volou

1 Ocak 2015 yılında CD Iquique

1 Ocak 2016 yılında Unión Española

10 Eylül 2017 yılında Sharjah FC

1 Şubat 2018 yılında Colo Colo

24 Ocak 2019 yılında U. Católica

8 Kasım 2020 yılında Grêmio

10 Ağustos 2021 yılında Altay SK

2 Temmuz 2022 yılında U. Católica

Cesar Pinares kimdir

Cesar Pinares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Pinares şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Pinares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Cesar Pinares nereli

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