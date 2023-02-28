Cesar Rigamonti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Rigamonti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Rigamonti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Rigamonti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Rigamonti 7 Nisan 1987 tarihinde San Agustín şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da César Pablo Rigamonti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Rigamonti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar Rigamonti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Rigamonti'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Rigamonti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Rigamonti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Rigamonti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Rigamonti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Belgrano

9 Temmuz 2013 yılında Sport. Belgrano

30 Haziran 2014 yılında Belgrano

15 Temmuz 2014 yılında Banfield

31 Aralık 2014 yılında Belgrano

7 Ocak 2015 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2015 yılında Belgrano

8 Temmuz 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2017 yılında Belgrano

3 Ağustos 2017 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2018 yılında Belgrano

1 Temmuz 2021 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında Palestino

Cesar Rigamonti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Rigamonti şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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