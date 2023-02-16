Cesar Sampaio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Sampaio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Sampaio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Sampaio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Sampaio 2 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Júlio César Azevedo Sampaio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Sampaio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMILSPORTS yapmaktadır. Cesar Sampaio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Sampaio'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Sampaio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Sampaio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cesar Sampaio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Sampaio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Horizonte

4 Nisan 2017 yılında Sampaio Corrêa

9 Aralık 2018 yılında Horizonte

15 Ocak 2019 yılında Boa Esporte

3 Temmuz 2019 yılında Horizonte

4 Temmuz 2019 yılında América-RN

30 Eylül 2019 yılında Horizonte

27 Kasım 2019 yılında América-RN

26 Mart 2021 yılında Uberlândia EC

5 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2021 yılında Nacional

12 Mayıs 2022 yılında Icasa

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Cesar Sampaio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Sampaio şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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