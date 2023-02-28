Cesar Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Valenzuela 4 Eylül 1992 tarihinde Pudahuel şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Hernán Valenzuela Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Valenzuela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pass Ball yapmaktadır. Cesar Valenzuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión San Felipe futbol takımında oynamaktadır. Unión San Felipe takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Valenzuela'nin Unión San Felipe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Palestino

1 Temmuz 2010 yılında Granada B

1 Ağustos 2011 yılında Cádiz CF B

30 Haziran 2012 yılında Granada B

1 Ocak 2013 yılında Palestino

12 Mayıs 2016 yılında Huachipato

15 Nisan 2021 yılında CD Everton

31 Aralık 2022 yılında Huachipato

18 Şubat 2023 yılında San Felipe

31 Aralık 2023 yılında Huachipato

Cesar Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Valenzuela şuan Unión San Felipe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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