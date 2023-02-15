Cesar Weilid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Weilid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Weilid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Weilid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Weilid 10 Kasım 1997 tarihinde Älvsjö şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Weilid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Cesar Weilid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Weilid'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cesar Weilid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cesar Weilid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Weilid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Weilid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hammarby U19

1 Mart 2017 yılında Huddinge IF

11 Ağu 2017 yılında Akropolis

14 Ocak 2022 yılında Östersund

Cesar Weilid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Weilid şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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