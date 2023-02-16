Cesare Casadei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesare Casadei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cesare Casadei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cesare Casadei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cesare Casadei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesare Casadei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesare Casadei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesare Casadei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesare Casadei 10 Ocak 2003 tarihinde Ravenna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesare Casadei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Cesare Casadei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Reading FC futbol takımında oynamaktadır. Reading FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesare Casadei'nin Reading FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesare Casadei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_cesarecasadei_/

Cesare Casadeiboyu ve yaşı kaç

Cesare Casadei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesare Casadei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cesare Casadei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesare Casadei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Inter U17

1 Eylül 2020 yılında Inter U19

19 Ağu 2022 yılında Chelsea U21

30 Ocak 2023 yılında Reading

31 Mayıs 2023 yılında Chelsea U21

Cesare Casadei kimdir

Cesare Casadei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesare Casadei şuan Reading FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cesare Casadei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

İtalya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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Cesare Casadei nereli

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