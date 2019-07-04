Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum

ZONGULDAK'ta, komşuları Erkan K.'nin (19), 2 yıl önce kaybolan kızları Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından acılı aile, cesedin bulunması için eylem yaptı. Anne Yeter Koçaklı, "Ben evladımı arıyorum, anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nesrin Koçaklı, 2 yıl önce kaybolmasının ardından polisin yaptığı arama çalışmasında bulunamadı. İhbar üzerine dosyayı tekrar açan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı ve komşusu Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cep telefonu kayıtlarına bakıp, mahallede çalışma yürüten polis, Erkan K.'yi 27 Haziran'da cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Nesrin Koçaklı'yı liman arkasında denize attığı iddia edilen Erkan K., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Erkan K., "kuvvetli suç" şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'MEZARINI BİLMEK İSTİYORUZ'

Anne Yeter Koçaklı, ağabeyi Emrah Koçaklı ve yakınları ile birlikte Nesrin'in cesedinin bulunması için yürüyüş düzenledi. İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na yürüyen aile, "Öldüğü belli cenazesi yok" yazılı pankartı açtı. Nesrin Koçaklı'nın eniştesi Ultay Demir, katilin bulunduğunu belirterek, polise teşekkür etti. Ailesinin ve yakınlarının perişan olduğunu kaydeden Demir, "Biz büyüklerimizden, savcımızdan, emniyet teşkilatımızdan cenazeyi bulmasını istiyoruz. Bizim kızımız kendini denize atacak kadar cahil değil. Biz katile en ağır ceza verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim tek isteğimiz var; Nesrin Koçaklı'nın mezarını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

'KIZIMIN CENAZESİNİ İSTİYORUM'

Yürüyüş eyleminde gözyaşı döken anne Yeter Koçaklı, 2 yıldır uyumadığını dile getirerek, "Ben evladımı arıyorum. Ben bir anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum. Mezarına gidip, Kur'an okumak istiyorum. Cenazesi yoksa bir kemiğini istiyorum. Katiline sorulsun, bize söylesin. Kızımın cenazesi nerede?" dedi.

Eylem, kalabalığın bir süre slogan atmasının ardından sonra erdi.

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DHA