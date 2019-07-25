Cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu!
Antalya Alanya'da denizin yaklaşık 800 metre açığında bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı zaman, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini gördü ve durumu liman görevlilerine bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.
YARI ÇIPLAK VAZİYETTE SU ÜZERİNDE BULUNMUŞTU
Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda cesedin 25 yaşındaki Özgür Özcan'a ait olduğu belirlendi.
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