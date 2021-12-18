Cesedi dağlık alanda bulunmuştu! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ankara'da, 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nu 'kasten öldürme'den ise tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un boş arazide ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kararda, Uygun'un kendi iradesiyle yaşamına son verdiği belirtildi.

HAYATINA SON VERDİ

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, 'Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programında kendisiyle ilgili iddiaların gündemde olduğu dönem 17 Eylül 2020'de Ankara Keçiören'deki akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmuştu.

Olay yerinde yapılan incelemede, el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Uygun'un ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda Gülay Uygun'un kendi iradesiyle yaşamına son verdiği belirtilerek, takipsizlik kararı verildi.

PARMAK İZİ VE YAZI KENDİSİNE AİT

Gülay Uygun'a ait 3 parmak izi ile nottaki parmak izlerinin aynı olduğu belirtilirken, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce yapılan incelemede ise not kağıdı üzerindeki yazıların, Gülay Uygun’un iş yerinde kullandığı el yazısı doküman ve dilekçelerle aynı olduğunun saptandığına dikkat çekildi. Uygun’un aile avukatlarına aynı gün sabah saatlerinde intihar edeceğine dair sesli mesaj gönderdiği, eşini de arayıp helallik istediği belirtildi.

Olay yerinde bulunan boş kovanın, Gülay Uygun’un yanında bulunan tabancadan atıldığı ve yine Uygun’un her iki elinde de atış artığı bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde bulunan aile fertleri ve diğer kişilerin ellerinde ise herhangi bir atış artığına rastlanılmadı.