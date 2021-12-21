Cesim isminin anlamı nedir, Cesim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Cesim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Cesim ismi ne demek, Cesim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Cesim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Cesim İsminin anlamı nedir? TDK Cesim anlamı:

İsmin Anlamını Türk Dil Kurumu vs Benzeri Kuruluşlarda tanımlanmamaktadır. İsim Hakkında Bilgi Sahibiyseniz Yorumlara Yazarak Bizimle Paylaşabilirsiniz

Cesim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Cesim ismi kuranda geçmemektedir.

Cesim isminin kökeni:

Cesim isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Cesim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Cesim isminin rengi:

Safir

Cesim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Cesim isminin Harf Analizi Nedir ?

Cesim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Cesim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Cesim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C : 3

E : 6

S : 22

İ : 12

M : 16

= 59 – Cesim İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

Cesim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Cesim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Cesim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3 E: 5 S: 1 İ: 9 M: 4 = 22

2 + 2 = 4 Kader sayısıdır

Cesim isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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