Cesinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesinha 21 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da César Velez da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesinha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesinha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesinha'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cesinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2018 yılında Itabaiana-SE

1 Temmuz 2018 yılında Itabaiana-SE

3 Nisan 2019 yılında AD Perilima

10 Ekim 2019 yılında Treze FC

16 Aralık 2019 yılında AD Perilima

13 Kasım 2020 yılında Imperatriz-MA

11 Ocak 2021 yılında Salgueiro

16 Mart 2021 yılında Ferroviário-CE

13 Ocak 2022 yılında AA Altos

22 Şubat 2022 yılında Alagoinhas-BA

9 Eylül 2022 yılında Central

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Cesinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesinha şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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