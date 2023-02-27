Cesinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesinha 29 Kasım 1989 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da César Fernando Silva dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesinha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Cesinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Cesinha'nin Daegu FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesinha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cesinha_f/

Cesinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cesinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Bragantino

30 Kasım 2012 yılında UA Barbarense

1 Mayıs 2013 yılında Bragantino

7 Ekim 2014 yılında Atlético-MG

3 Mayıs 2015 yılında Bragantino

6 Mayıs 2015 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2015 yılında Bragantino

15 Şubat 2016 yılında Daegu FC

31 Aralık 2016 yılında Bragantino

1 Ocak 2017 yılında Daegu FC

Cesinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesinha şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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