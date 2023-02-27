Cesinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cesinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cesinha 7 Şubat 1999 tarihinde Bicas (MG) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da César Luiz dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cesinha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Cesinha, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesinha'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Cesinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cesinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Kasım 2018 yılında Palmeiras U20
31 Aralık 2019 yılında Cruzeiro U20
19 Şubat 2020 yılında América-RN
28 Haziran 2020 yılında Cruzeiro U20
12 Kasım 2020 yılında Avaí FC
23 Şubat 2021 yılında Hercílio Luz-SC
24 Mayıs 2021 yılında Avaí FC
20 Nisan 2022 yılında Democrata
11 Ağustos 2022 yılında Bilinmiyor
20 Ocak 2023 yılında Hegelmann
Cesinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cesinha şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.