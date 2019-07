Çeşme, Ata’sını coşkuyla selamlıyor

Atatürk'ün 1-8 Temmuz 1926 tarihlerinde, Ilıca'da 8 gün kalması anısına, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi'nde, 3 gün boyunca düzenlenecek olan "Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliği, fener alayı yürüyüşü ve Erol Evgin konseri ile başladı.

19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ilk gününde, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, bando eşliğinde, fener alayı yürüyüşü yapıldı.

Ilıca Taş İskele'ye kadar süren yürüyüşün ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Bizler burada, yalnızca Ata'mızın Çeşme'ye gelişini değil, cesaretiyle, vizyonuyla, bağımsızlık aşkı ve millet sevgisiyle, dünyada eşine rastlanmamış büyük bir öndere sahip oluşumuzu kutluyoruz. Bu kutlamalarla, Çanakkale Zaferi'mizi, 23 Nisan'ımızı, 19 Mayıs'ımızı, 30 Ağustos'umuzu, 29 Ekim'imizi ve Ulusal Bağımsızlığımızı, Milli Egemenliğimizi kutluyoruz. Atatürk, Kurtuluş Savaşımız'ın ve bizlerin ebedi Başkomutanı, bağımsızlığımızın mimarı, milli birlik ve beraberliğimizin temelidir. Mustafa Kemal devrimleri, tüten her ocağın dumanı, ekilen her karış toprağın tohumu, aydınlık yarınlarımızın yol haritasıdır. Çeşme Belediyesi olarak, attığımız her adımda, bu harita ile yol alacağımıza, sizlere bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.

"100 günde yaptıklarımız, hayallerimizin yalnızca birer adımı"

Başkan Oran, 100 günlük başkanlık dönemi hakkında da bilgi vererek, "Mazbatamızı aldığımızdan bu yana geçen 100 günlük süreçte, yerel değerleriyle öne çıkan esnafını, çiftçisini destekleyen, gençlerine gerek eğitim, gerekse spor ve kültür alanlarında geniş imkanlar sunan, sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumu hiçbir şekilde ötekileştirmeden, herkesin ve her kesimin dertlerine çözüm üreten bir çaba içerisinde, benim ile birlikte yoğun emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerime, buradan teşekkür ediyorum. Bu 100 günde yaptıklarımız, hayallerimizin yalnızca birer adımı. Her gün daha inançlı, daha kararlı adımlar atarak, büyük ve daha güzel Çeşme hayalimize, hep beraber, hızla yürüyeceğiz. Bize bu azmi veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun değerlerinin takipçisi ve savunucusu olmanın haklı gururunu, Ata'mızın deyişiyle, aziz Türk Milleti'nin her ferdinin gözlerinde göreceğimize hiç kuşkumuz yoktur. Bu sevgi, bir takım sembol ve ritüellere indirilemeyeceği gibi, bir zümreye, siyasi yapıya veya toplumun bir kesimine, hiçbir şekilde terk edilemez. Geçmişte olduğu gibi bugün de ulusal birliğimizin, bağımsızlığımızın, geçmişimizin ve geleceğimizin temel taşı kabul ettiğimiz Ulu Önder Atatürk'ü, bu toprakların zihninden silmek gibi beyhude bir gayretin içinde olan zavallılar da var. Gelecekte de olacaklar. Bizler, Atatürk gençleri, bu çabalara dün geçit vermedik, bugün de vermiyoruz, yarın da vermeyeceğiz. Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene"

Açılış konuşmasının ardından, sevilen sanatçı Erol Evgin, "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" adlı konseriyle, Ilıca'da unutulmaz dakikalar yaşattı. Konseri izleyen binlerce vatandaş, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk temalı şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Mesleklerinde öncü olan 163 kadının fotoğrafları sergilendi

"Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinlikleri çerçevesinde, Hanri Benazus'un "Çağdaş Atatürk Fotoğrafları" ve "Cumhuriyet'imizin Öncü Kadınları" fotoğraf sergileri ile Taner Morova Kolleksiyonu'ndan "Eski Ilıca Fotoğrafları" sergisi büyük ilgi çekti. Sergi alanında kitaplarını da imzalayan Hanri Benazus, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her sene davet ediyorlar, geliyoruz. Bu seneki serginin en önemli bölümü, Cumhuriyet ile beraber, her mesleğin ilk kadınlarının fotoğraflarının yer alması. Sergide, 163 öncü kadının fotoğrafı var. Onlar, mesleklerinde öncü olan kadınlar. Cumhuriyet olmasaydı, o kadınlar da olmayacaktı. Ayrıca sergide bu sene de Atatürk kolleksiyonum yer aldı" diye konuştu.

İkinci gün programı da dopdolu

Etkinlikler, bugün, 20.30'da, gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Uğur Dündar'ın "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu söyleşisi ile başlayacak. Saat 21.00'de de, Ilıca'nın yetiştirdiği sanatçıların tango ve bale gösterileri gerçekleşecek. Burcu Olguner ve Görkem Dizdar, "Mazi kalbimde yaradır" şarkısı eşliğinde tango gösterisi yapacaklar. Aslı Çilek ve Dolun Doyran ise "Dansın Rengi" adlı bale gösterisini gerçekleştirecekler. İkinci gün etkinlikleri, İzmir Devlet Senfoni Quarted'in "Vals ve tangolar" gösterisi ile sona erecek.

Etkinlikler Pazar günü sona erecek

"Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliklerinin son günü olan 21 Temmuz Pazar günü, saat 21.00'de, gazeteci, yazar Yaşar Aksoy'un sunumuyla, "Hasan Tahsin'den Mustafa Kemal'e" adlı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" konseri ile devam edecek olan etkinlikler, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yelken ve kano geçişi ile sona erecek.

