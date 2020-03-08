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  3. Çeşme Belediyesi’nden kadınlara çiçek fidanı

Çeşme Belediyesi’nden kadınlara çiçek fidanı

Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlara çiçek fidanı verdi.

Çeşme Belediyesi’nden kadınlara çiçek fidanı

Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlara çiçek fidanı verdi.

Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çeşme Pazarı'nda, kadınlara, mevsim çiçekleri fidanları dağıttı.

Çeşme Pazarı'na alışverişe gelen kadınlar, belediye ekiplerinin kendilerine uzattıkları çiçek fidanlarını alırken, memnuniyetlerini ifade ettiler.

Çeşme Belediyesi’nden kadınlara çiçek fidanı

Çeşme Belediyesi’nden kadınlara çiçek fidanı

Kaynak: İHA




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