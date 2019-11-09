Çeşme Belediyespor 7-0’la liderliğini sürdürdü

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda 5. haftada lider koltuğuna oturan Çeşme Belediyespor, 6. haftada evinde konuk ettiği Selçuk Çamlıkspor'u 7-0'lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Amatör Lig Güney Grubu lideri Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Selçuk Çamlıkspor maçına, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maskelerle çıkarken, geçirdiği kazada ağır yaralanan Çeşme Belediyespor Koordinatörü Yavuz Selim Yılmaz için de pankart açtılar.

Maçın ilk dakikasından itibaren maça ağırlığını koyan Çeşme Belediyespor, 5. dakikada Muhammet Fatih'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından taraftarlarına koşan Ççeşme Belediyespor futbolcuları, "Yavuz hocamız, seninleyiz" yazılı pankart açarak, geçtiğimiz günlerde motoruyla kaza geçiren ve ağır yaralanarak, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Çeşme Belediyespor Koordinatörü Yavuz Selim Yılmaz'a acil şifa mesajı verdiler.

İlk golün ardından baskısını arttıran Çeşme Belediyespor, maçın 14. dakikasında Selçuk Çamlıkspor'un kendi kalesine attığı golle 2-0 ve 29. dakikada da Mert Çiftçi'nin atığı golle de 3-0'lık skora ulaştı. Maçın ilk yarısı 3-0'lık skorla tamamlandı.

14 puanla liderliğini sürdürdü

İkinci yarının ilk dakikalarında 3-0'lık farklı skorun da etkisiyle maçta temposunu düşüren Çeşme Belediyespor, 63. dakikada bulduğu penaltıyı Fatih'in gole çevirip, skoru 4-0 yapmasıyla yeniden toparlandı. Maçın kalan dakikalarında baskıyı arttıran Çeşme Belediyespor, 74. dakikada Muhammet Fatih, 77 ve 87. dakikalarda da Fatih'in attığı gollerle maçı 7-0'lık farklı skorla tamamladı. Çeşme Belediyespor, aldığı galibiyetle puanını 14'e yükselterek, liderliğini sürdürdü.

"Çalışmamızın karşılığını alıyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın, "Kazanmak güzel bir şey. Bugün futbolcu arkadaşlarım, havanın güzelliği, taraftarının desteği ile coşkulu bir futbol oynadılar. Bu oyun skora da yansıdı. İyi bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş, planladığımız şekilde hedefimize gitmeye çalışıyoruz. Mütevazı bir takımız. Genç bir kadromuz var. Güzel işler olmaya başladı. Keyif veren bir futbol olması, bizi ve taraftarımızı da mutlu ediyor. İkinci yarının ilk dakikalarında, skorun farklılığı ve 2 sarı kart nedeniyle oyunun temposunda düşme oldu. Genç oyuncular zaman zaman oyundan düşebiliyorlar. Ama çok tecrübeli oyuncularımız da var. oyunu toparlayabiliyorlar. Maçta çok pozisyon ürettik. Karşı takım da iyi mücadele etti, ama biz daha iyi oynayarak farklı skora ulaştık. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Emek var, alın terimiz var. Futbolcularımız istekli çalışıyorlar. Yönetim bize iyi bir ortam sundu. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımızla da bütünleştik. Onları 12. adam olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Maçı, Yavuz hocaya armağan ediyoruz"

Bu maçın, yoğun bakımda tedavi gören Çeşme Belediyespor Koordinatörü Yavuz Selim Yılmaz'a armağan olmasını istediklerini vurgulayan Teknik Direktör Çağın, "Futbolcularımız Yavuz hoca için maçtan önce pankart hazırladılar. Yavuz hoca, içimizden birisi. Çeşme Belediyespor'a büyük emekleri var. Bir an önce sağlığına kavuşup, aramıza dönmesini arzu ediyoruz" dileğinde bulundu.

Kaynak: İHA