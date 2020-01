Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda yerel derbi mücadelesini, Çeşme Belediyespor'u sahasında 1-0 yenerek Alaçatıspor kazanırken, maç sonrası taraftarlar arasında çıkan olaylar üzüntüye sebep oldu.

Çeşme Belediyespor ile Alaçatıspor arasında oynanan müsabaka sonrasında ortalık karıştı. Maçtan önce her iki kulüp başkanı, teknik direktörleri ve takım kaptanlarının dostluk mesajı verdiği derbide, taraftar taşkınlıkları ve küfürlü tezahüratlar maça gölge düşürdü. Hakemin başlama düdüğü ile birlikte sahaya atılan konfetiler ve meşaleler, oyunun durmasına neden oldu. Her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği yerel derbi maçında tribünler tamamen dolarken, birçok taraftar da maçı saha dışından izledi. Taraftarların küfür içeren tezahüratları maçın tansiyonunu yükseltirken, maçın tek golü, ilk yarının son saniyesinde Alaçatısporlu oyuncu Hüseyin'den geldi. Taraftarların yoğun tezahüratları maçın iki yarısında da tansiyonu yükseltirken, oyun zaman zaman sertleşti. Her iki takım da yaptıkları ataklarla rakip kalede gol ararken, maçta başka gol olmayınca, yerel derbide kazanan taraf Alaçatıspor oldu. Alaçatıspor, puanını 29'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken, Çeşme Belediyespor 25 puanla dördüncü sıraya düştü.

Maçtan sonraki olaylar üzüntüye sebep oldu

Maçın ardından bir grup Çeşme Belediyespor taraftarının tel örgüleri aşarak, Alaçatıspor taraftarlarının bulunduğu tribüne koşmasını, polis ekipleri engelledi. Saha dışında da olaylar çıkarken, olayların, Çeşme Pazarı'nın kurulu olduğu alana sıçraması endişe oluşturdu. Pazaryerindeki esnaflar, tezgahlarını korumaya çalışırken, taraftarlara da tepki gösterdiler. Taraftarların taşkınlıklarına Çevik Kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayların büyümesini engellediler. Stadın önündeki caddede önlem alan polis ekipleri, Alaçatıspor taraftarlarını otobüslerine bindirerek, olay büyümeden uzaklaştırdı.

Zafer Çağın: "Yarışın içinde varız ve telafi edebiliriz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor teknik direktörü Zafer Çağın, karşılaşmanın hemen başında oyunun durmasının futbolcularını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "İyi başladığımız oyunda maçın durması bizim için iyi olmadı. Yan toptan yediğimiz golü çıkaramadık. Maçta çok da pozisyon üretemedik. Maça iyi başladık ama sakatların geç gelmesi ve takıma adapte olmaları öyle kolay olmuyor. Biz puan sıralamasında biraz geriye düştük ama önümüzde çok maç var. Sonuçta yarışın içerisinde varız ve bunu telafi edebiliriz. İbrahim iki haftadır sakat olarak maçlara çıkıyor. İlk yarının sonlarında yediğimiz gole kadar rakip takımın pozisyonu yoktu. Geniş bir kadroya sahip değiliz ve dar bir kadroda dönmeye çalışıyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

Soner Varhan: "Bazen aşırı heyecan kontrol edilemez hal alıyor"

Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan da yaptığı açıklamada, "Galibiyeti hak ettik ama olayların çıkmaması için elimizden geleni yaptık. Emniyet güçleri de ellerinden geleni yaptı. Heyecanlı bir maç. Taraftar da uzun zamandır bu maçı bekliyordu. Çeşme sahası en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Aşırı heyecan, maalesef üzücü olayların çıkmasına neden oldu. Böyle olmamasını isterdik. Olayların olmaması için çok da çağrı yaptık. Sportif sonuçlardan ziyade bu tür sonuçların bundan sonra olmamasını arzu ederiz. Aşırı heyecan, bazen kontrol edilemez bir hal alıyor. Güvenlik güçlerinin yerinde ve etkili müdahalesi ile daha üzücü olayların olması önlendi. Her iki takımın da beklentisi yüksek. Taraftarların beklentisi daha yüksek. Çeşme Belediyesporlu oyunculara da bize karşı duyarlı davrandıkları için teşekkür ederim. Lig devam ediyor. Önümüzdeki hafta deplasman maçımız var. Artık o maça bakacağız. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Malik Gençalp: "Ne Çeşme, ne Alaçatı böyle tatsızlıkları hak etmiyor"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp de bir değerlendirme yaparak, "Derbilerde hiçbir takım favori gösterilmez. Ama takımımız günden güne daha iyiye gidiyor. Ben iki takımla da çalıştım. Bu yerel derbinin havasının nasıl geçeceğini daha önceden biliyordum. Takımı ona göre hazırladım. Sakin olmalarını söyledim. Bunun bir maç olduğunu, kazananın, kaybedenin olacağını, ama dostluğun devam edeceğini anlattım. Ben galibiyete sevinemedim. Taraftarların birbirlerine saygısızca davranmaları beni çok üzdü. Ne Çeşme, ne Alaçatı böyle tatsızlıkları hak etmiyor. Bunları artık içimizden çıkarmamız gerekiyor. Çeşme Belediyespor, kaybettiği için bizden geride kaldı. Onlara başarılar diliyorum. Bu iki güzide takımı, el birliği ile istediği yerlere getireceğiz. Ama tabi ben Alaçatıspor'un başında olduğum için, bütün enerjimi, bütün bilgimi Alaçatıspor için harcıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

