Çeşme Belediyespor hem galibiyeti hem de liderliği kaçırdı

Çeşme Belediyespor, Süper Amatör Lig'in 9. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ödemişspor karşısında 1-0 öndeyken, uzatma dakikalarında yediği golle galibiyet fırsatını kaybederken, lig liderliğini de kaçırdı.

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Çeşme Belediyespor, uzatma dakikalarında yediği golle liderlik fırsatını kaçırdı. Çeşme Belediyespor, 18 puanla, Halilbeylispor'un bir puan gerisinde kalarak, lig ikinciliğini sürdürdü.

Maçın ilk dakikasında mutlak bir golü kaçıran Çeşme Belediyespor, ataklarını sürdürerek, 25. dakikada Oğuzhan'ın ayağından golü buldu. Golün ardından her iki takımında gol arayışları sonuç vermedi. Çeşme Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında her iki takımda gol pozisyonları bulurken, fırsatları değerlendiremediler. Maçın uzatma dakikalarında Ödemişspor bulduğu golle eşitliği yakaladı. Golün ardından maçın son dakikalarında, Ödemişspor da, Çeşme Belediyespor da gol pozisyonu bulsalar da gole çeviremediler. Çalan son düdükle maç 1-1 sona erdi.

"Gerekli tedbirleri alacağız"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Ben bugün Çeşme Belediyespor'u tanıyamadım. Bizim takım değil bu. Futbolcularda aşırı bir yorgunluk ve sinirlilik var. Hiç yakıştıramadım. Şampiyonluğa oynayacak bir takımın yaşamaması gereken stres var. En önemlisi sinirleri kontrol altında tutabilmek. Evet, ilk yarıda gol bulduk. Çoğu oyuncusu BAL'dan gelmiş Ödemişspor, tecrübeli bir takım. Şansızlık diyemeyeceğim, çok da gol pozisyonu kaçırdık. Biraz havaya girdik mi, hemen dengelerimiz bozuluyor. Gerekli tedbirleri alacağız. Daha yolumuz uzun, biliyoruz. Ama içeride oynadığımız maçları kaybetmek, çok acı. Umarım sezon sonunda bu kaybettiğimiz puanları aramayız" diye konuştu.

"Uzatmalarda golü yemek, canımızı yaktı"

Perşembe günü antrenmanda çift kale oyunu seyrettiğini söyleyen Kulüp Başkanı Gün, "Oynadıkları oyun, beni biraz ürkütmüştü. Pazar gününe kadar toparlanırlar diye düşünmüştüm. Sakatımız çok. Bilek burkulması gibi 3-4 sakatlık oldu. Güvendiğimiz futbolcular sakatlık yaşadılar. Sakatlıktan çıkanlar da sahada istediğimiz gibi değildi. Maçın beraberlik olması çok normal. Ama maçın bitimine çok az kala yediğimiz gol, üzdü. Uzatmalarda golü yemek, canımızı yaktı. Umarım telafi ederiz. Uyumlu ve sakin olması gereken takım, ne hikmetse bugün aşırı sinirliydi. Ayaklarının güçsüzlüğü, çenelerine vurdu. Böyle bir sonuç, tabi ki beklemiyorduk. Ama bunlardan çok ders çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Yenseydik, liderliğimiz konuşulacaktı, bundan ders çıkarmamız gerekiyor"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı değerlendirmede, "Maça çok iyi başladık. Ama sakatlarımız vardı. O yüzden tedirgindik. Görev verdiğimiz futbolcularımız, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. İlk yarıda golü bulduk. Karşıdaki takım da yaralı ve mutlak puana ihtiyacı vardı. Tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekip. İkinci yarı zorlandık. Skoru koruyalım diye bir şey söylemedik, ama sporcu kendi kendine bir yanılgı içine düşüyor. Ayağındaki topu, boş topları rakibe kaptırdılar. Gereksiz işler yaptık. Bu da rakibe moral verdi ve maça yüklendi. Yüklendikten sonra da uzatmalarda golü yedik. Maçı kaybedebilirdik ya da kazanabilirdik. Son dakikada öyle bir pozisyon var. Ama sonuçta 1 puan, 1 puandır. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yenseydik, liderliğimiz konuşulacaktı. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz uzun. Daha zorluklar yaşayacağız. Ama kazansaydık, çok daha güzel olacaktı. İçeride oynamanın avantajını kullanacaktık" diye konuştu.

Kaynak: İHA