Çeşme Emniyet Müdürü Alev’den kadın personele yemek

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisleri ve polis annelerini yemekte ağırladı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, bir otelde verdiği öğle yemeğine; büro amirleri ve aileleri, 26 kadın polis ve bazı polis anneleri katıldı. Emniyet Müdürü Gürcan Alev, kadın polisleri ve polis annelerini, eşi Filiz Alev ile birlikte karşılayarak, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yemekte bir konuşma yapan Müdür Alev, kadın polislerin hem evlerinde hem de Çeşme'nin huzuru için emniyet teşkilatında özveri ile çalıştıklarını ifade etti. Konuşmasında, emniyet teşkilatı içinde kadın polislerin yaptıkları görevin önemine dikkat çeken Alev, kadın polislerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, görevlerindeki başarılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA