Çeşme Halk Eğitim, sanat merkezine dönüştü

Çeşme sahilindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının duvar resimleri ile boyanan iç duvarları, Çeşme'yi tablo güzelliğinde yansıtırken, kursiyerlerin birinci yarı yılda yaptıkları resimler ve seramiklerden oluşan sergi de Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara tarafından açıldı.

Çeşme Halk Eğitim Merkezinin açtığı çok sayıdaki kurs ile yaşam boyu öğrenme olanağı sağlanırken, bu yıl ilk defa açılan duvar boyama kursuna katılan kursiyerlerin, Halk Eğitim binasının iç duvarlarına, duvar resmi kurs eğitmeni Deniz Deviren'in rehberliğinde, seramik eğitmeni Aylin Dönmez, resim eğitmenleri Pelin Balkan ve Arzu Tıraşçı'nın katkılarıyla yaptıkları duvar resimleri hayranlık uyandırdı.

Halk Eğitim kurslarının ikinci döneminin başlaması nedeniyle de Halk Eğitim binası giriş salonunda, kursiyerlerin birinci yarı yılda yaptıkları resim ve seramiklerden oluşan bir sergi açıldı. Serginin açılışını, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktuğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Bekem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü yaptı.

Duvar resimleri hayranlık uyandırdı

Serginin açılışında, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kursuna katılan kursiyerler, kurs eğitmeni Leyla Ildır ile birlikte keman dinletisi sundular. Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol da resim ve seramik sergisi ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve protokol üyelerine bilgi verdi. Kaymakam Kara, seramik çalışmalarına ilgi göstererek, seramik eğitmeni Mine Özkılıç'tan ayrıntılı bilgi aldı. Kaymakam Kara, Halk Eğitim binasındaki hayranlık uyandıran duvar resimlerini de ilgi ile izledi.

Çok sayıda kursiyer ve vatandaşın da katıldığı sergi açılışının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve Milli Eğitim Şube Müdürü Sıdıka Topal, "Kurumun sanat merkezine dönüştürülmesi projesi"ne katkı sağlayan duvar resmi eğitmeni Deniz Deviren ve kursiyerlerine Teşekkür Belgesi verdi.

"Çeşme'ye gelenler, Çeşme Halk Eğitim Merkezini de gezmek isteyecekler"

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Çeşme Halk Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim olarak yeni bir vizyona geçiş yapıldığını vurgulayarak, "Halk Eğitim, sadece kurs açan, belge veren bir kurum olmaktan çıkarak, sanatı, sanatçıyı ve üretimi görsellerle destekleyecek, özellikle istihdama yönelik açtığı kurslarla, kursiyerlere aynı zamanda gelir kapısı olabilecek bir yapıya kavuştu. Bugün de burada bunun için toplandık. Halk Eğitim Merkezi binamızın girişinden üst katına kadar, duvar resimleri ile beraber, yeni bir dizayn gerçekleştirildi. Öyle bir proje oldu ki, Çeşme'ye gelenler, Çeşme Halk Eğitim Merkezi'ni de gezmek isteyecekler" diye konuştu.

Altı aylık periyotlar halinde yaptıkları toplantıyı da gerçekleştirdiklerini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, "İlçe Kaymakamımız'ın başkanlığında, kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda; vizyonumuzu, yapacağımız işleri ve bugüne kadar yaptıklarımızı sunduk" diye bilgi verdi.

"Döner sermaye, farklı imkanlar sağlayacak"

Çeşme Halk Eğitim Merkezinin döner sermayesinin kurulmasıyla ilgili açıklama yapan Çöker, "Çeşme Halk Eğitim Merkezimizin daha önce döner sermayesi yoktu. Döner sermaye; hem Halk Eğitim Merkezi, hem de kursiyerler için farklı imkanlar sağlayacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odamızla, ÇEŞTOB ile beraber, bir taraftan kurslara devam edip, bir taraftan da engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız. Bunun dışında, Çeşme Belediyemiz ile birlikte çalışarak, Halk Eğitim bünyesinde kursiyerlerimizin ürettiği eserlerin sergilendiği, kursiyerlerimizin konser verdiği bir Sanat Sokağı projesini gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA