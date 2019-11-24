Çeşme Kaymakamı Kara ok attı, model uçak uçurdu

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenler için açtığı model uçak ve okçuluk atölyelerini ziyaret eden Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, model uçak uçurdu ve ok attı.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ile birlikte öğretmenler için açılan model uçak ve okçuluk atölyelerini ziyaret ederek, bilgi aldı. Türk Hava Kurumunun desteğiyle açılan model uçak atölyesi ziyareti sırasında, model uçak yapımı hakkında bilgi alan Çeşme Kaymakamı Kara, atölye çalışmasına katılan öğretmenler ile birlikte Çeşme sahilinde model uçak uçurdu. Okçuluk atölyesini de ziyaret eden Kaymakam Kara, atölye çalışması hakkında bilgilendirilmesinin ardından ok attı.

Kaymakam Kara, Çeşme İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kursları da ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti ve kurs çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA