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Çeşme polisinden kadınlara çiçek

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki kadınlara, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verdi.

Çeşme polisinden kadınlara çiçek

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki kadınlara, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verdi.

Polis ekipleri, bu kez, Çeşme girişlerinde araçları, kadınlara çiçek vermek için durdurdu. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Çeşme girişlerindeki arama noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek verdi. Araçlardaki kadınlar çiçekleri memnuniyetle alırken, polis ekiplerine de görevlerinde başarılar diledi.

Çeşme polisinden kadınlara çiçek

Çeşme polisinden kadınlara çiçek

Kaynak: İHA




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