Çeşme ve Urla’da fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm Türkiye'de gerçekleştirdiği "11 milyon fidan toprakla buluşuyor" "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında, İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde de fidanlar toprakla buluştu.

Çeşme'de "Geleceğe nefes" fidan dikme etkinliği, Reisdere TOKİ, Çeşme'deki okullar ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Fidan dikme etkinliği kapsamında, Reisdere TOKİ'de bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşmayı Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü temsilen Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci yaptı. Keçeci konuşmasında, "Bakanlığımızca 2019 yılından itibaren 11 Kasım saat 11.11'de, "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmiştir. Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. Bakanlığımız tarafından start verilen "Geleceğe Nefes Ol" kampanya projesi, son yılların en faydalı ve kapsamlı organizasyonları arasında yer aldı" diye belirtti.

Konuşmanın ardından Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. İlgi ile izlenen zeybek gösterisinin ardından da törene katılanlar ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da fidan dikerek, diktiği fidana can suyu verdi.

Törene ayrıca; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktuğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Yazı İşleri Müdürü Didem Gölcük, Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Kaya, Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkanı İlter Etike, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde de saat 11.11'de 570 fidan dikildi.

Urla'da yanan alanlar yeniden yeşerecek

Türkiye genelinde düzenlenen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Urla ilçesinde de bir tören vardı. Geçtiğimiz aylarda Demircili Mahallesi'nde çıkan yangında yanan ormanlık alanlara fidanlar dikildi.

Daha yeşil bir Urla için kampanyaya destek veren Başkan Burak Oğuz, "Küle dönen alanlarımızı yeniden yeşerterek geleceğimize nefes olacağız. Doğamıza sahip çıkarsak, geleceğimize de sahip çıkmış oluruz. Yerel Yönetimler olarak bu kampanyaları her zaman destekleyeceğiz. Daha yaşanabilir bir Urla için de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Törene ayrıca; Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Cem Bayram, Urla İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Urla İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA