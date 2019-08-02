Çeşme'de, 2 lastik botta 81 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 2 saat arayla 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 81 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

'Alo 158 Sahil Güvenlik" ihbar hattına, 31 Temmuz'da günü saat 04.20'de, Çeşme'nin Karaada açıklarında, lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik botuyla ekip, bölgeye sevk edildi. Durdurulan lastik bottaki 33'ü Somali, 5'i Suriye uyruklu toplam 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı. 5'i çocuk, 17'si kadın olan kaçak göçmenler, Çeşme Limanı'na getirildi.

2 SAAT SONRA 2'NCİ İHBAR

Aynı gün saat 06.18'de, ikinci ihbar da Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu yönünde geldi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durduruldu. Bottaki 27 Suriye, 12 Irak, 3 Güney Afrika ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere 43 kaçak göçmen kurtarıldı. 9'u kadın, 22'si çocuk olan kaçak göçmenler, Çeşme Limanı'na getirildi. Operasyonlarda kurtarılan toplam 81 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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DHA